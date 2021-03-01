В Барселоне задержан обвиняемый в планировании убийства премьера Чехии

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Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Ныне данный человек задержан в Испании.
"Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News. Об этом сообщает РИА Новости.
В свою очередь, чешская полиция сообщила в воскресенье в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело.
"В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека", - говорится в сообщении.
По данным испанских СМИ, человека, угрожавшего чешскому премьеру, зовут Лукаш Брахачек, он был задержан при посредничестве Интерпола 12 февраля испанской полицией в Барселоне неподалеку от дома, в котором проживал. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.