На Канарах мигранты изнасиловали пришедшую им на помощь туристку

Последние новости Испании на русском языке
На Канарских островах задержаны мигранты из Африки. Как сообщают испанские информационные агентства, они обвиняются в групповом изнасиловании женщины, которая пыталась им помочь.
Жертвой нападения стала 36-летняя туристка из Ирландии, гулявшая в курортном городке Моган. Она сама пошла на контакт с группой молодых людей (от 18 до 35 лет), стала расспрашивать их о том, как им живётся, и поинтересовалась, не нужна ли им помощь. Как позже выяснилось, это были нелегалы, прибывшие в Испанию на лодке. Они набросились на туристку и изнасиловали её.
Нападавшие задержаны. Один из них уже ранее привлекался к ответственности за подобные преступления.