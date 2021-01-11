В Испании мошенники построили финансовую пирамиду из криптовалюты

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Правоохранительные органы Испании отчитались о раскрытии мошеннической схемы, которую придумали и реализовали четыре человека — граждане Испании, Италии и Аргентины в возрасте от 23 до 36 лет. Все они задержаны. Полицейская операция проходила в Аликанте и Куэнке.
Мошенническая схема заключалась в том, что создатели пирамиды активно привлекали через Интернет инвесторов, обещая выгодно вложить их деньги и регулярно выплачивать высокие проценты по вкладу. Упор делался именно на криптовалюту. Впрочем, если жертва предлагала обычные деньги, мошенники не отказывались, но сразу переводили их в биткоины.
Первое время вкладчики действительно получали проценты, которые выплачивались за счёт новых инвесторов. Со временем выплаты полностью прекращались и вернуть свои деньги люди уже не могли. В правоохранительных органах увидели в этой схеме признаки классической финансовой пирамиды «на новый лад» и возбудили уголовное дело. Ущерб превышает 7 млн евро, но в полиции считают, что жертв может быть больше.