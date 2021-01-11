Мэр Мадрида объяснил, зачем круглосуточно работает новогодняя иллюминация

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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда объяснил, зачем всю пятницу и всю субботу в городе были зажжены праздничные новогодние огни.
По словам мэра, это делалось умышленно, чтобы тепло, которое излучает иллюминация, растопило налипший снег. Это предотвратило обледенение проводов и образование опасных сосулек, отметил Альмейда.
«Мы решили, что лучше всего оставить освещение, чтобы снег таял. Это уменьшило риск падения льда вниз», — заявил он.
Мэр также напомнил о необходимости по возможности оставаться дома, учитывая холода и наледь на дорогах.
Напомним, с пятницы Мадрид парализован из-за последствий снежной бури «Филомена».