Испанке пришлось 11 часов просидеть с трупом из-за непогоды

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В муниципалитете Моралеха-де-Энмедио (провинция Мадрид) женщина провела 11 часов в одной квартире с трупом из-за обрушившейся на регион снежной бури «Филомена». Ни спасатели, ни ритуальные службы не могли добраться до её дома. Единственное, что ей посоветовали — отключить отопление, чтобы подольше сохранить тело.
В минувшее воскресенье на рассвете 73-летний супруг женщины, боровшийся с онкологическим заболеванием, скончался. В это время Мадрид был завален снегом. Были перекрыты дороги, не ходили поезда и автобусы. Женщина в своей квартире оказалась полностью отрезана от цивилизации.
«Мы 12 раз звонили медикам», - рассказала её родственница. «Никто не мог приехать, даже чтобы засвидетельствовать смерть, даже на самой большой машине, которой не страшен снег», - добавила она. Между тем, стоит отметить, что автомобили ритуальных служб обычно невысокие, и никак не могли помочь в этой ситуации.
В итоге ближе к вечеру к женщине смог добраться врач из местного медицинского центра, который засвидетельствовал смерть.