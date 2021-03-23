В Испании ликвидирована банда фальшивомонетчиков

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В Испании задержаны 37 человек, которые изготавливали поддельные банкноты номиналом 500 евро.
Аресты и обыски проведены в провинциях Аликанте, Альмерия, Барселона, Гранада, Севилья и Валенсия. При обысках изъяты фальшивые банкноты на общую сумму в 201 тыс. евро, 12 тыс. евро в биткоинах и 32 тыс. настоящих евро. В Барселоне задержаны несколько человек — уроженцев Румынии. За денежное вознаграждение они должны были открывать банковские счета на свое имя и пополнять их через терминалы фальшивыми купюрами.
Задержанным предъявлены обвинения в изготовлении фальшивых купюр, мошенничестве, подделке документов, отмывании денег.