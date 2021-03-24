В Барселоне нашли украденную скрипку с интересной историей

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Полиция Барселоны вернула скрипачу Коррадо Болчи его инструмент. Скрипка была украдена, когда Болчи с оркестром Orquestra de Cambra de Granollers ехал в поезде Гранольерс-Барселона.
Скрипка непростая. Она сделана в Париже в 1892 году. Именно на ней известный американский музыкант Луис Кауфман играл для саундтреков к фильмам «Унесенные ветром» и «Касабланка».
Скрипку нашли в районе Раваль в Барселоне у человека, который ранее уже совершал аналогичные преступления. Обрадованный скрипач, которому вернули инструмент, тут же сыграл на нём для полицейских.