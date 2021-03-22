У водителя школьного автобуса в Испании нашли в крови алкоголь и наркотики
16:11 22.03.2021
Управление дорожного движения Испании провело 15 марта внеплановую проверку водителей школьного транспорта и нашли в крови одного из работников и алкоголь, и наркотики.
Автобус был остановлен в Теруэле. Водитель направлялся за учениками в муниципалитет Утрильяс, где походил к концу учебный день. Водителя попросили подышать в трубку и установили четырехкратное превышение содержания алкоголя. А ещё нашли амфетамин.
В отношении водителя начато расследование.