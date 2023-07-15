Испанские экоактивисты приклеились к бизнес-джету

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Активисты экологического движения Futuro Vegetal продолжают отжигать. На этот раз они парализовали работу аэропорта Ибицы, приклеив себя к частному самолёту.
Активисты пробрались на взлетно-посадочную полосу, облили краской бизнес-джет и приклеили себя к нему. Работа аэропорта на несколько часов была заблокирована, а участников протеста задержали.
Этим поступком активисты хотели донести такую мысль: «индустрия роскоши загрязняет планету». Насколько клей и краска были экологичными, не уточняется.
В прошлый раз экоактивисты закопали лунки для гольфа по всей Испании.