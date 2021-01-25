На реке Гвадиана перевернулось судно, есть жертвы

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Три человека погибли в результате кораблекрушения на реке Гвадиана в автономном сообществе Эстремадура (Испания).
Инцидент произошел в районе Бадахоса во время работ по очистке реки, сообщает региональная служба экстренной помощи. Сначала один из выполнявших работы людей числился пропавшим без вести, затем подтвердили и его гибель. Сначала его долго не могли найти, затем местная жительница увидела тело с моста.
Судно принадлежало гидрографическому союзу Гвадианы.