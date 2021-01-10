В Испании из-за снежной бури перекрыты более 150 трасс

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Из-за непогоды в Испании, по информации Главного дорожного управления, остаются перекрытыми 697 автомобильных дорог, в том числе 155 крупных трасс. Две из них считаются особенно важными: ТО-22 в Толедо и С-25 в Жирону. Причиной сбоев стал снегопад, вызванный бурей «Филомена».
Перекрыты трассы A-2, A-21, A-22 и A-23 на пути в Уэску; A-2, AP-68, Z-32 и Z-40 до Сарагосы; A-23 в Теруэль. Также критически затруднено движение на трассах A-31 и A-43 до Куэнки; R-2 в районе Гвадалахары, R-4 и TO-21 в Толедо; A-1 и A-11 в Бургосе; A-1 в Сеговии; A-11, A-15 и SO-2 в Сории; A-67 в Кантабрии.
Больше всего движение парализовано в Арагоне, Кастилии-ла-Манче, Валенсии, Каталонии и Мадриде.
Буря в Испании унесла жизни по крайней мере четырёх человек.