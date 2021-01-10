Полиция Мадрида разогнала участников грандиозного снежного сражения

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В Мадриде полиции пришлось вмешать в уличную игру в снежки, которая проходила в самом центре города и в определённый момент достигла грандиозных масштабов.
Испания в последние дни находится во власти бури «Филомена», которая принесла в страну температурные рекорды и редкие по своей силе снегопады. Засыпало и столицу. В субботу днём после 30-часового беспрерывного снегопада центр города был в сугробах. Несмотря на все обращения спасателей и коммунальных служб, призывавших людей оставаться дома, очень скоро на улицы стали выходить люди, в основном молодёжь. Начали возникать стихийные снежные сражения. При этом, как отмечают в полиции, их участники «не соблюдали меры предосторожности, введённые в связи с пандемией».
В районе площади Кальяо собралась целая толпа желающих поиграть в снежки. По информации испанских СМИ, полиции пришлось разгонять «сотни участников сражения».
Между тем непогода уже унесла жизни четырёх человек в Испании. Двое погибли в автономном сообществе Мадрид. Одного засыпало снегом, а другой замёрз насмерть. В Малаге мужчина и женщина погибли после того, как их автомобиль унесло потоком воды.