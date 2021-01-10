Часть Испании остаётся во власти снежной бури

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Государственное метеорологическое агентство (AEMET) сохранило в воскресенье, 10 января, «красный» уровень тревоги в четырёх испанских регионах: Теруэле, Сарагосе, Таррагоне и Кастельоне. Здесь по-прежнему бушует «Филомена» — снежная буря, парализовавшая на несколько дней часть Испании и уже унесшая четыре жизни.
Кроме того, сохраняется метеорологическая настороженность в Мадриде, Стране Басков, Наварре, Уэске, Бургосе, Кантабрии, Ла-Риохе, Уэльве, Севилье, Астурии, Бадахосе, Паленсии, Барселоне, Жироне и Лериде (в последних двух случаях кроме снега ситуацию усугубит сильный ветер, а в Таррагоне — дождь).
С похолоданием столкнутся Кастилия-ла-Манча, Авила, Бургос, Леон, Паленсия, Саламанка, Сеговия, Сория, Гранада, Сарагоса, Уэска, Касерес.
Сильные волны ожидаются в Валенсии, Луго, Понтеведре, Астурии, Майорке, Менорке, Ибице, Форментере. Не исключаются они в А-Корунье, Барселоне, Жироне и Таррагоне.
Автомобильное движение в Испании по-прежнему затруднено. Остаются перекрытыми сотни дорог.