В Испании из леса вышел белый олень с розовыми рогами

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В Андалусии охотники стали свидетелями удивительного явления: из соснового леса к ним вышел белоснежный олень с розоватыми рогами. Альбинос появился в группе других, обычных, оленей, немного постоял на месте и снова растворился в чаще.
Охотникам бы никто не поверил, если бы они не сняли удивительного оленя на камеру мобильного телефона и не выложили видео в соцсети. При этом они не стали раскрывать точных координат, чтобы туристы и браконьеры не навредили зверю, передает телеграм-канал «Испания».
Зоологи говорят, что олень-альбинос — редчайшее явление. Такой встречается один на 30 000 особей. При этом белый олень — частый герой легенд и сказок. Авторы нередко наделяют его магической силой.