В Испании женщина задавила свою дочь, пытаясь припарковаться

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В испанском Монтеагудо (провинция Мурсия) погибла двухлетняя девочка. Её сбила мама, которая пыталась припарковаться на участке с наклоном.
Инцидент произошёл в четверг около 19:00. По данным газеты La Opinion de Murcia, на которую ссылается noticia.ru, женщина просто не заметила свою дочь и наехала на неё случайно. Ребёнка срочно доставили в ближайший госпиталь, но врачи не смогли её реанимировать.
Узнав о трагедии, в больницу с сердечным приступом попал и дедушка девочки.