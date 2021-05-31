В Испании ищут агрессивного медведя, нападающего на людей

Последние новости Испании на русском языке
В районе испанского муниципалитета Кангас-дель-Нарсеа (Астурия) ведутся поиски медведя, который представляет серьезную опасность.
Медведь напал на 75-летнюю женщину и ранил ее. Пенсионерка с родственниками прогуливалась в сельской местности и немного отстала от остальных. Неожиданно на дороге появился крупный медведь, встал на задние лапы и несколько раз ударил женщину. Потом медведь убежал, причем его видели родственники пенсионерки.
Пострадавшую госпитализировали с переломами и ранениями на лице.
Сейчас специалисты прочесывают эту зону. Они хотят найти медведя, усыпить его и вывезти подальше от населенных пунктов.