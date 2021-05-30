В Мадриде подростки побили полицейских в бассейне 

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В одном из муниципальных бассейнов Мадрида подрались подростки и полицейские. В результате задержаны трое несовершеннолетних, а несколько агентов пострадали.
Инцидент произошел в субботу вечером в столичном районе Мораталас. В муниципальном бассейне скопилось одновременно много отдыхающих, что запрещено действующими эпидемиологическими ограничениями. Более того, молодые люди курили кальян, распивали алкоголь и вели себя агрессивно. На требования охраны разойтись они ответили отказом, после чего работники бассейна вызвали муниципальную полицию.
Первый прибывший на место патруль встретил ожесточенное сопротивление. Подростки напали на полицейских и побили несколько человек, сообщают очевидцы. Вскоре прибыло подкрепление — муниципальная полиция из соседних районов и агенты Национальной полиции. Вместе они задержали самых агрессивных и отвезли их в участок.