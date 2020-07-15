В Испании и других странах произошёл масштабный сбой в работе WhatsApp

Пользователи приложения WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
О неполадках сообщали пользователи из Испании, России, Великобритании, Германии, Бельгии, Бразилии и Мексики. В меньшей степени эти проблемы коснулись США и Колумбии.
Неполадки начались во вторник поздно вечером и продолжались от получаса до нескольких часов. Приложение «зависало», не работали основные его инструменты, наблюдались проблемы с соединением. Всё выглядело так, как будто телефон не подключен к Интернету.
К утру среды WhatsApp полностью восстановился.Темы: Происшествия В мире