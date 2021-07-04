В Испании сбежавшая из психбольницы девушка стала причиной массового карантина

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В Испании 60 человек, которые ехали в автобусе из Картахены в Ла-Мангу, отправлены на карантин после того, как выяснилось, что одна из пассажирок больна коронавирусом.
Инфицированной оказалось 17-летняя девушка, которая сбежала из психиатрической больницы в Картахене. Её поймали и отвезли обратно. А все её попутчики теперь заперты и должны сдавать тесты на ковид.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", управляющая компания ALSA обязалась провести тщательную дезинфекцию автобуса и на время снять его с маршрута.