В Испании две банды устроили побоище за право торговать наркотиками в парке

Последние новости Испании на русском языке
Национальная полиция Испании пытается идентифицировать и задержать участников массовой драки в парке Сан-Педро-Баутиста в Алькорконе (Мадрид).
По данным полиции, дрались представители двух банд. На кону стояло господство в пределах парка. Победившая группировка оставляла за собой эту территорию и наделялась правом торговать там наркотиками.
В битве приняли участие около 20 человек, в основном латиноамериканцев. Многие были вооружены мачете, палками, бутылками и камнями. Местные жители снимали драку на мобильные телефоны из окон своих домов. Драка продолжала до тех пор, пока не приехала полиция.