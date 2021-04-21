В Испании два китайских клана вывели производство марихуаны на небывалый уровень

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Правоохранительные органы Испании при содействии Европола ликвидировали крупную китайскую преступную группу, которая занималась производством и продажей марихуаны. Банда Bang de Fijuan была сформирована двумя кланами, которые вывели выращивание и реализацию наркотиков на совершенно новый уровень…
Банда научилась масштабировать свой преступный бизнес. Для открытия очередного производственного цеха подыскивали партнеров, создавая нечто вроде кооператива. Обычно это были пять человек, каждый из которых инвестировал по 20 тысяч евро. На окупаемость выходили через три месяца и начинали делить прибыль поровну.
Основная сфера деятельности банды была международная торговля марихуаной. Производством и упаковкой занимались сами, используя промышленные помещения в Каталонии и Астурии. На каждой плантации постоянно проживали профессиональные садовники. Они могли выбрать: работать за зарплату или процент от продаж. Готовую продукцию экспортировали в страны Европейского Союза.
Члены банды не покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили, старались никак не привлекать к себе внимание и вели довольно аскетичный образ жизни. А между тем их годовой оборот составлял почти 6 миллионов евро. Главари проживали в Барселоне и Бадалоне, но часто меняли место жительства.
Всего в рамках полицейский операции задержаны 65 человек на территории Испании, Франции, Португалии, Нидерландов и Италии.