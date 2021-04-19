В Испании задержаны организаторы бойцовского клуба в здании института 

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На острове Фуэртевентура задержаны восемь человек, которых обвиняют в организации подпольного бойцовского клуба в одном из местных вузов. Трое из них оставлены под стражей.
Полиция установила, что они устраивали драки в институте Puerto del Rosario, снимали их и выкладывали видеозаписи в социальные сети. Многие участники этих драк профессионально занимались боевыми искусствами.
Кроме того, эта же группа подозревается в избиении случайных прохожих. Такие нападения были абсолютно немотивированными и совершались ради самого акта агрессии. Сообщается о как минимум пяти пострадавших, троим из которых потребовалась госпитализация. Одной из жертв нападавших стал 60-летний мужчина.