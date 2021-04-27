Испанские спасатели наткнулись на судно с 17 мертвецами

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Морская спасательная служба Испании сообщила о страшной находке у берегов Канарских островов.
Спасатели наткнулись на судно, на борту которого находились 17 погибших мигрантов. Из всех пассажиров выжили только трое. Судно дрейфовало в 490 километрах к юго-западу от острова Эль-Йерро. Его заметили с самолета. Позже к этому месту был направлен спасательный вертолет.
Это крупнейшая трагедия за последне время, связанная с нелегальными мигрантами у берегов Испании. В августе 2020 года была похожий случай. Тогда Гражданская гвардия обнаружила лодку с 15 погибшими на борту.