В Гранаде зафиксировано новое землетрясение

Последние новости Испании на русском языке
Гранаду опять трясёт. В понедельник утром зафиксировано новое землетрясение — 3,3 балла по шкале Рихтера. До этого — тоже в понедельник утром — была целая серия толчков, но послабее, сообщает Национальный географический институт. Эпицентр находился в районе Санта-Фе на глубине около пяти километров.
Как сообщалось ранее, в субботу здесь же произошло землетрясение силой 4,4 балла. Один человек пострадал. Было зарегистрировано 74 инцидента. Известно об одном пострадавшем, которого доставили в госпиталь.
Этому предшествовали ещё около десяти землетрясений — от 1,4 до 2,5 балла.