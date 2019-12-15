В Барселоне задержаны члены грузинской ОПГ

Правоохранительные органы Испании при поддержке ирландских и грузинских коллег задержали в Барселоне членов организованной преступной группы (ОПГ), которая помогала нелегальным мигрантам обосноваться в странах Европы.
Операция прошла 9 декабря одновременно в Барселоне и Дублине, где также были задержаны граждане Грузии. Из Ирландии в Испанию отправлялись посылки с поддельными документами, которые помогали нелегалам перемещаться и жить в Европе. Обычно ими пользовались также граждане Грузии.
Задержанным инкриминируют изготовление, хранение и приобретение поддельных документов и способствование незаконной миграции. Им грозит до восьми лет лишения свободы.Темы: Происшествия Барселона