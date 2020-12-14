Экс-чемпион Испании по боксу и его жена погибли в пожаре

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В испанском муниципалитете Торо (Самора) при пожаре погиб бывший чемпион Испании и Европы по боксу с среднем весе и тяжёлом весе Франсиско Сан Хосе и его супруга.
Франсиско было 77 лет. Возгорание произошло в воскресенье днём. Прибывшие пожарные нашли супругов на втором этаже дома. Они были без сознания. Их вынесли наружу, но спасти не смогли. По словам пожарных, огонь распространился по дому слишком быстро. Пожарная станция находится всего в 200 метрах от дома и спасатели прибыли туда уже через две минуты после вызова.
Гражданская гвардия ионизировала расследование.