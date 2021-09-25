В Барселоне разогнали 40 тысяч человек, устроивших ночные гуляния

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Около 40 тысяч человек приняли участие в массовых гуляниях на площади Испании в Барселоне в ночь на субботу.
Правоохранительные органы квалифицировали их как незаконные и пытались разогнать людей. В результате столкновений с полицией 43 человека получили ранения, в том числе 13 — ножевые. Молодёжь успела сжечь две полицейские машины, шесть прокатных мопедов, несколько мусорных контейнеров. Были попытки возвести баррикады, но они не увенчались успехом. Арестованы 20 человек.
Гуляния были приурочены к фестивалю Ла-Мерсе, который проводится в каталонской столице ежегодно.