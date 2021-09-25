На испанский пляж выбросило 14-метрового кита

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На берегу в Эльче (Аликанте) обнаружено 14-метровое тело мёртвого кита.
Приехавшие на место происшествия сотрудники Служба защиты природы Гражданской гвардии (Seprona) обнаружили кита в состоянии разложения. Для его транспортировки и ликвидации последствий были также мобилизованы полицейские и уборщики. А Океанографический институт Валенсии взял образцы для изучения животного и установления причин его смерти.
Киты, которые встречаются в этом районе Средиземного моря, могут достигать в длину 24 метра. Это очень спокойные животные, которые, впрочем, передвигаются с огромной скоростью. Иногда они вплотную приближаются к дрейфующим судам. Это часто губит китов. Многие из них погибают после столкновения с кораблями.