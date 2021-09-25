Открылось новое жерло вулкана на Канарских островах

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Вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма открыл новое жерло, передаёт информационное агентство Europa Press со ссылкой на местный Институт вулканологии. Новый источник извержения находится западнее основного.
Потоки лавы продолжают реками спускаться c гор. Они уже уничтожили более 190 гектаров земли, 16 километров дорог и 420 строений. Жителей острова просят без лишней надобности не выходить на улицу.
Аэропорт Пальмы в субботу по-прежнему не работает из-за пепельной массы в воздухе. При этом клининговые службы занимаются уборкой взлётно-посадочной полосы. Остальные аэропорты Канарских островов пока работают без перебоев.