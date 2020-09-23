В Барселоне найдено тело серийного насильника

Тело серийного насильника Хосе Родригеса Сальвадора, больше известного как «насильник из Валь Д’Эброна», обнаружено в Барселоне.
Труп был найден в лесопарке. По основной версии, которую сейчас отрабатывает следствие, Родригес «случайно упал» и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Родригес отсидел 16 лет и вышел а свободу в 2012 году. Он считался одним из самых опасных преступников Каталонии. Мужчина сеял панику в Барселоне с лета 1990 до весны 1991 годов, совершив как минимум 15 преступлений, в том числе три изнасилования, девять похищений детей и несколько ограблений. Между тем следователи уверены, что он совершил около 40 преступлений, но доказать смогли только 15. Для него просили к 311 лет лишения свободы. Однако после 16 лет заключения «насильник из Валь Д’Эброна» был освобожден. Психиатры тогда выразили обеспокоенность этим решением, заявив, что Родригес все еще опасен, и его снова поместили в тюрьму.Темы: Происшествия Барселона