В Аликанте задержан один из самых разыскиваемых преступников

В провинции Аликанте Гражданская гвардия задержала одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов, на родине мужчину обвиняют в похищении, шантаже, незаконном хранении оружия и нанесении телесных повреждений. В Испании он был арестован в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
36-летний британец является главарем опасной преступной группировки. Он причастен к похищению в Соединенном Королевстве торговца наркотиков.
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