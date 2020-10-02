На севере Испании возобновилась сейсмическая активность

В Наварре в пятницу снова зафиксирована серия подземных толчков, сообщает Национальный географический институт.
В ночь на четверг в регионе уже произошло несколько землетрясений, которые могли почувствовать даже жители других автономий: Арагона, Каталонии, Страны Басков, Риохи. Сила самого мощного толчка составила 4,6 балла по шкале Рихтера.
В пятницу история повторилась. В 3:52 были зарегистрированы толчки силой 2,5 балла. Их ощутили в муниципалитетах Barañain, Huarte, Mutilva Baja, Olaz, Olloki, Pamplona, Sarriguren и Villava.
В 4:07 последовал такой же по силе толчок. Его почувствовали в населённых пунктах Huarte, Ibiricu, Burlada, Gorraiz, Pamplona и Villava.
В 5:02 — ещё одно землетрясение, тоже силой 2,5 балла.
В промежутках между этими толчками, а также после них, фиксировались ещё многочисленные эпизоды, но меньшей силы — от 1,5 до 2,3 балла.Темы: Происшествия