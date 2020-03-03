В Аликанте задержаны контрабандисты, поставлявшие наркотики из Мексики в мраморных блоках

Гражданская гвардия, Национальная полиция и таможенная служба провели совместную операцию в Аликанте, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая ввозила в Испанию метамфетамин из Мексики.
Контрабандисты наладили поставки наркотиков из Мексики в Испанию в мраморных блоках. Чистый метамфетамин был упакован в герметичные цилиндрические ёмкости и спрятан в мраморных плитах, вес которых достигал 25 тонн.
На след перевозчиков удалось выйти после того, как в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попала небольшая мексиканская контора, внезапно занявшаяся поставками мрамора в Испанию, не располагая при этом необходимой инфраструктурой и опытом. Всего полицейским удалось установить факт ввоза в Испанию 752 килограммов чистого метамфетамина, который потом распространялся по всей Европе.Темы: Происшествия Аликанте