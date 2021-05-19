В Аликанте нашли чемодан с котятами

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Служба защиты животных Аликанте и сотрудники национальной полиции освободили котят, которых закрыли в чемодане и бросили умирать на улице.
Находку обнаружили в районе Сан-Антон. Чемодан был не просто плотно закрыт, но и перемотан скотчем. И у животных не было никаких шансов выбраться на свободу. Чемодан нашли местные жители и вызвали полицию. Внутри сидели пять двухмесячных котят. Чемодан долго пролежал на солнце, животные были обезвожены. Их передали в руки ветеринаров.
Сейчас полиция пытается найти человека, оставившего чемодан с котятами. За жестокое обращение с животными ему грозит штраф от 6000 до 18000 евро.