Более 5000 мигрантов штурмовали границу между Испанией и Марокко

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В понедельник вечером, ночью и во вторник на рассвете более 5 тысяч нелегальных мигрантов по морю и суше пересекли границу между Испанией и Марокко и проникли на территорию испанского анклава Сеута. Это абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в ноябре прошлого года, и тогда в Испанию проникли 2188 мигрантов в течение одних выходных.
Почти треть всех нелегалов, оказавшихся за ночь в Испании — несовершеннолетние. Многие шли в Испанию целыми семьями. В Сеуте происходят стычки между местным населением и мигрантами. Власти Испании мобилизовали армию для обеспечения порядка в городе.
Как сообщают испанские СМИ, такой массовый наплыв стал возможен из-за полного отсутствия противодействия со стороны властей Марокко. С воскресенья поползли слухи о снятии патруля с марокканского пограничного поста, и тысячи желающих оказаться в Испании начали стягиваться к границе. Люди шли сюда даже ночью, несмотря на комендантский час, который действует в Марокко в связи с пандемией.
Как отмечает ТАСС, наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта POLISARIO (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от COVID-19. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях из-за данной ситуации.
Как заявила глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью радиостанции Cadena Ser, в Марокко заверили, что массовый наплыв нелегалов в Сеуту не является результатом разногласий с Испанией. Министр пояснила, что власти страны будут защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию пиренейского королевства нелегально.