Мёртвые дельфины появились на пляже в Барселоне

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На пляже Гава в провинции Барселона найдены тела двух мёртвых дельфинов, сообщает каталонское информационное агентство ACN.
О находке рассказала команда пляжных смотрителей. Уточняется, что один из дельфинов частично съеден. Длина одного — 2,5 метра. Другого — 1,9 метра.
Активирован план действий, применяемый при появлении морских животных на суше. Тело дельфинов будут тщательно изучены. Ихтиологи попробуют установить причину их смерти. Потом дельфины будут кремированы.