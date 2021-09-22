Ущерб от извержения вулкана на Канарах превысит 400 млн евро

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Ущерб от извержения вулкана на испанском острове Пальма превысит 400 млн евро. Об этом заявил во вторник глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.
"Остров Пальма - катастрофическая зона, <...> [сумма ущерба] будет намного больше, чем €400 млн", - сказал он на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. Торрес подтвердил, что в четверг остров должен посетить король Испании Филипп VI.
Глава правительства Канарских островов пояснил, что сейчас потоки лавы движутся в сторону побережья со скоростью 200 м/ч, "и ничего нельзя сделать". "Когда она [лава] достигнет моря, это будет переломным моментом", - уточнил он.
19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили более 150 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.