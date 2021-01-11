Учебные занятия в Мадриде отменены до следующего понедельника

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Власти Мадрида отменили занятия в школах и вузах до понедельника, 18 января, из-за последствий снежной бури «Филомена». Впрочем, это не исключает удалённых занятий, заявила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
«Необходимо устранить повреждения и гарантировать безопасное возвращение в классы после снегопада и похолодания», - написала глава региона в своем Twitter-аккаунте. При этом ещё утром Аюсо признавалось, что ей бы хотелось отправить детей школу, чтобы показать, что плохая погода не помешает региону «вернуться к нормальной жизни».
Сейчас Мадрид приходит в себя после рекордных снегопадов. Снегоуборочная техника круглосуточно расчищает дороги. Власти призвали жителей по возможности никуда не ездить, особенно на личном автотранспорте. Как ранее сообщала noticia.ru, cервис Google Maps начал в режиме реального времени показывать улицы испанской столицы, уже очищенные от снега.