В Барселоне замёрзли насмерть два человека

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Число жертв снежной бури «Филомена» в Испании и её последствий выросло до шести человек. В Барселоне обнаружены тела двоих мужчин. Как сообщают местные СМИ, это бездомные, которые замёрзли насмерть. Тела найдены на улице Барселонета и в парке Сьютаделья.
Ранее Государственное метеорологическое агентство Aemet предупредило о похолодании, которое продлится до четверга. Оно будет сопровождаться наледью на дорогах, что создаёт опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Буря «Филомена» бушевала в ряде регионов Испании несколько дней, оставив после себя снежные сугробы, лёд и холод; парализовав движение общественного транспорта, сообщала в понедельник noticia.ru. Школьные занятия в некоторых автономиях, в частности, в Мадриде, пришлось отменить. Помимо двоих погибших в Барселоне, «Филомена» виновна в смерти ещё как минимум четырёх человек. Двое погибли в автономном сообществе Мадрид. Одного - 55-летнего мужчину — засыпало снегом в муниципалитете Сарсалехо, он бы обнаружен мёртвым в своём автомобиле. Другой скончался от сердечного приступа в столичном районе Карабанчель. В Малаге мужчина и женщина погибли после того, как автомобиль, в котором они ехали, унесло потоком воды, когда они собирались пересечь реку.