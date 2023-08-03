У пенсионерки в Валенсии нашли мешки с марихуаной и револьвер

Агенты Гражданской гвардии, следившие за порядком во время выборов, неожиданно наткнулись на целый склад наркотиков.

Когда агенты патрулировали улицы в городке Валь-де-Ушо (Валенсия), они увидели пожилую женщину, которая высунулась из окна и звала на помощь. Пенсионерка кричала, что задыхается. Как выяснилось, трудности с дыханием у неё возникли из-за паров, которые исходили от хранившихся в квартире наркотиков.

Дома у 84-летней испанки нашли 1,5 килограмма кокаина, 60 граммов гашиша, 2 килограмма марихуаны, 250 граммов ещё каких-то веществ. Вишенкой на этом торте был револьвер и патроны к нему.

Пенсионерка заявила, что не знала, что это наркотики, но её всё равно задержали.