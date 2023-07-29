Самолёт вернулся на Майорку после столкновения с птицами

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Самолёт авиакомпании Eurowings, летевший с Майорки в Австрию, был вынужден вернуться обратно в аэропорт Пальмы после столкновения со стаей птиц.
Корпус самолёта не пострадал, все пассажиры целы. Однако экипаж решил подстраховаться и принял решение вернуться. Рейс был отменён.
В аэропорту Пальмы для предотвращения таких ситуаций работают три человека и 11 хищных птиц. В администрации утверждают, что ястребы на 99% избавляют аэропорт от птиц. Но вероятность столкнуться с ними всё же сохраняется, хоть и ничтожная.