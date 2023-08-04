Злые мошки терроризируют жителей Испании

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Испанская ассоциация Anepcla, которая занимается охраной окружающей среды, предупредила об активизации мошек по всей стране.
Mosca negra — мелкие насекомые, которые нападают на людей, разрезают плоть и впрыскивают слюну. Их укусы болезненнее, чем комариные, и вызывают отёк. Кроме того, мошки могут переносить опасные заболевания.
В последние недели от мошек особенно страдают жители Андалусии, Арагона, Каталонии, Мадрида, Мурсии и Валенсии. Чем теплее лето, тем злее мошки.