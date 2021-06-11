У наркоторговцев в Испании нашли 16 млн евро и 1,6 тонны кокаина

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Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность крупной преступной группировки, которая занималась ввозом наркотиков в Европу.
Как говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства, на который ссылается ТАСС, наркотические средства поставлялись в контейнерах из Южной Америки. Испанские стражи порядка изъяли более 16,5 млн евро - самую крупную сумму денег, которая была конфискована у преступной организации в Испании за последние 10 лет.
Сотрудники гражданской гвардии провели 40 обысков в разных населенных пунктах, были задержаны 28 человек. Также сообщается об изъятии более 1,6 тонны кокаина.