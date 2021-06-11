Найдено тело одной из похищенных на Тенерифе девочек

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Испанские поисковики обнаружили тело Оливии — старшей из двух сестёр, пропавших на острове Тенерифе вместе с отцом больше месяца назад. Об этом сообщили власти Канарских островов.
Тело шестилетней Оливии нашло океанографическое судно Ángeles Alvariño в четверг днём. Оно лежало в мешке на глубине 1000 метров, который был привязан к якорю. Ранее неподалёку был найден кислородный баллон и пододеяльник, принадлежащие Томасу — отцу сестёр. Теперь поисковики ищут годовалую Анну и самого Томаса.
27 апреля местный житель Томас (из состоятельной семьи, управляет семейным бизнесом) должен был отвезти годовалую Анну и шестилетнюю Оливию к своей бывшей супруге. Но вместо этого он отправил ей сообщение, где заявил, что больше она их не увидит. В тот же день поздно ночью он погрузил вещи на свой катер и куда-то отплыл. На следующее утро пустую лодку нашли дрейфующей около берега.