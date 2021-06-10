Хакеры атаковали ли сайт Министерства труда Испании

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Серверы Министерства труда и социальной экономики Испании подверглись кибератаке. Об этом ведомство сообщило в среду в Twitter.
"Министерство труда и социальной экономики пострадало из-за компьютерной атаки, - цитирует сообщение агентство ТАСС. - Технические специалисты министерства и Национального криптологического центра работают вместе, чтобы определить источник и как можно скорее восстановить нормальное функционирование".
Данный инцидент произошел спустя несколько месяцев после того, как кибератаке подвергалась подведомственная министерству труда государственная служба трудовой занятости населения Испании. Тогда испанская разведка заподозрила российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE), писала газета Confidencial.