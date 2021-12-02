У контрабандистов в Испании изъяли шесть тонн гашиша

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Гражданская гвардия Испании задержала 23 человек в рамках операции по ликвидации банды контрабандистов, переправлявших наркотики через Гибралтар. Изъято шесть тонн гашиша.
Кроме того, правоохранительные органы изъяли три автомобиля и огнестрельное оружие. Проведены обыски в жилых помещениях в муниципалитетах Альхесирас, Лос-Барриос, Сан-Роке, сообщает noticia.ru.
В Испанию наркотики ввозили на прогулочных катерах, а далее распространяли товар по побережью.