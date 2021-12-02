В Испании полицейские убили мужчину электрошокером  

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В Бадалоне (провинция Барселона) полицейские случайно убили мужчину.
Как сообщает noticia.ru со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел 26 ноября днем. Полицейские прибыли по вызову: мужчина угрожал ножом своим родственникам. Стражи порядка проникли в квартиру через соседей, так как нарушитель заблокировал входные двери. Они применили электрошоковое оружие, чтобы обезвредить агрессора. Но тот перестал подавать признаки жизни. Его доставили в госпиталь, где он скончался.
Ожидаются результаты вскрытия.