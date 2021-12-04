На северо-западе Испании расследуют массовую гибель птиц

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В Ферроле (провинция Ла-Корунья) расследуют массовую гибель птиц.
Сотни пернатых упали с неба возле местного госпиталя. Птицы падали на машины и на прохожих. Горожане взволнованы этим происшествиям. По их словам, такое происходит уже не в первый раз.
Орнитологи склоняются к двум версиям: отравление химическими веществами и поражение электрическим током. Причиной предыдущей массовой гибели птиц в Ферроле было признано именно отравление токсичными химическими веществами. Впрочем, сейчас специалисты не спешат объяснять этим последний инцидент, так как возле места падения нет никаких предприятий.