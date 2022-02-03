У Канарских островов спасли около сотни нелегальных мигрантов

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Морская спасательная служба Испании доставила на сушу 98 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до берегов Канарских островов на надувных лодках. Один человек утонул, его тело выловили, сообщает служба 112.
Сначала в среду вечером спасатели доставили на берег 40 человек: 38 мужчин и две женщины, сообщает noticia.ru. Все они находились к югу от острова Фуэртевентура.
Затем в четверг утром были спасены ещё 58 человек, среди которых были три женщины и ребёнок.