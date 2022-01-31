Пять человек погибли в аварии в провинции Валенсия

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В районе населённого пункта Роджла-и-Корбера (провинция Валенсия) произошла авария, в результате которого погибли пять человек и как минимум трое получили серьёзные травмы.
В ДТП попали четыре машины. Авария произошла около 22:20 по местному времени в воскресенье. Один из автомобилей двигался на высокой скорости по встречной полосе. Сейчас полицейские проверяют версию об умышленном столкновении.
Погибли две женщины 18 и 89 лет и трое мужчин 20, 21 и 87 лет. Две женщины 66 и 77 лет получили травмы. Также пострадали двое мужчин — 18 и 65 лет. Пострадавшие госпитализированы.